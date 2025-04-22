نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء صرف مرتبات شهر أبريل 2025 غدًا.. وزيادة الحد الأدنى للأجور في يوليو المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ وزارة المالية، غدًا الأربعاء الموافق 23 أبريل 2025، في صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وفق جدول زمني مُعلن، يمتد على مدار 5 أيام متواصلة، ويعقبه 3 أيام إضافية لصرف المتأخرات والمستحقات المالية، وذلك عبر ماكينات الصراف الآلي والبنوك ومكاتب البريد.

وزارة المالية تعلن جدول صرف المرتبات

أكدت وزارة المالية أن صرف المرتبات لشهر أبريل سيتم وفقًا للمنظومة المالية الإلكترونية الحديثة، مشيرة إلى أن عملية التغذية لماكينات الصراف الآلي بدأت بالفعل لضمان سهولة الوصول للأموال دون ازدحام، مع مراعاة كثافة الموظفين في الجهات الحكومية المختلفة.

جدول مرتبات أبريل 2025 حسب الدرجة الوظيفية

وفي إطار خطة الدولة لتحسين مستوى المعيشة، نشرت الوزارة جدول الحد الأدنى للأجور الجديد للعاملين، وذلك كما يلي:

الدرجة السادسة: 6000 جنيه

الدرجة الخامسة: 6500 جنيه

الدرجة الرابعة: 7000 جنيه

الدرجة الثالثة: 7500 جنيه

الدرجة الثانية: 8000 جنيه

الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 8200 جنيه

درجة المدير العام أو ما يعادلها: 9200 جنيه

الدرجة العالية أو ما يعادلها: 10200 جنيه

الدرجة الممتازة أو ما يعادلها: 12200 جنيه

أماكن صرف المرتبات

تتيح وزارة المالية صرف المرتبات من خلال عدة قنوات لتسهيل الإجراءات على الموظفين، وهي:

فروع البنوك المنتشرة في أنحاء الجمهورية

فروع البريد المصري

ماكينات الصراف الآلي (ATM)

موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات

أعلن الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن زيادة المرتبات المقررة للعاملين بالدولة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، مع بداية موازنة العام المالي الجديد 2025/2026.

وأوضح أن هذه الزيادة تأتي ضمن حزمة الإصلاحات الحكومية الهادفة إلى تحسين دخول المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.

تفاصيل الزيادة: علاوة دورية وعلاوة معيشة وحافز إضافي

أشار كجوك إلى أن الزيادات الجديدة تشمل ما يلي:

علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

علاوة دورية بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا

زيادة علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه

زيادة الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه لجميع الدرجات من "السادسة" حتى "الممتازة"

رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات بداية من يوليو

أكد كجوك أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا بداية من يوليو 2025، مع زيادة تصل إلى 1100 جنيه كحد أدنى على إجمالي الأجر للدرجات الوظيفية الأدنى.

وأضاف أن الحكومة قررت رفع المعاشات بنسبة 15% أيضًا، ضمن نفس الحزمة المقررة لشهر يوليو، لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين من الزيادات.

موازنة 2025/2026: دعم واضح للأجور والتوظيف

تتضمن مشروع موازنة الدولة للعام المالي 2025/2026 زيادة في مخصصات بند الأجور بنسبة 18.1% لتصل إلى 679.1 مليار جنيه، وذلك لتغطية الزيادات المقررة، إلى جانب تخصيص ميزانية لتعيين: