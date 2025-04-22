نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موجة شديدة الحرارة تضرب مصر اليوم.. الأرصاد تحذر من رياح خماسينية وارتفاع الحرارة لـ42 درجة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار تأثير الموجة الحارة الشديدة التي تضرب البلاد، اليوم الثلاثاء الموافق 22 من أبريل 2025، مشيرة إلى أن مصر تشهد ذروة الموجة، حيث تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية في عدة مناطق جنوبية، فيما تسجل 39 درجة مئوية في القاهرة.

تحذيرات الأرصاد الجوية

وأكدت الهيئة، في بيان لها، أن البلاد تتأثر بمرور منخفض خماسينى، ما يسبب نشاطًا ملحوظًا في حركة الرياح المحملة بالرمال والأتربة، ويؤثر سلبًا على الرؤية الأفقية، لا سيما في المناطق المكشوفة والصحراوية.

كما أشارت الأقمار الصناعية إلى تشكّل شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق، خصوصًا الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وهو ما يتطلب الحذر عند القيادة.

توصيات للمواطنين

ونصحت الأرصاد المواطنين بـ:

ارتداء ملابس صيفية خفيفة خلال النهار.

اصطحاب جاكت خفيف لفترات الليل والصباح الباكر.

استخدام الأقنعة الواقية في المناطق التي تتعرض لرياح مثيرة للرمال.

القيادة بحذر شديد في فترات تكوّن الشبورة.

المتابعة المستمرة لتقارير الطقس الرسمية يوميًا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة: 39 درجة مئوية

جنوب البلاد: تتجاوز 40 درجة وتصل إلى 42 درجة في بعض المناطق

السواحل الشمالية: أجواء حارة نسبيًا

جنوب سيناء: طقس حار نهارًا، معتدل ليلًا

حالة البحار اليوم

البحر المتوسط:

خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 0.75 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

البحر الأحمر:

معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.