نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طقس شديد الحرارة اليوم الثلاثاء.. ودرجات الحرارة تقترب من الـ ٤٥ في جنوب الصعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد اليوم الثلاثاء ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على مختلف الأنحاء، مع أجواء شديدة الحرارة نهارًا على أغلب المناطق، في حين تكون الأجواء أكثر اعتدالًا خلال ساعات الليل.

وأكدت الهيئة أن الطقس سيكون شديد الحرارة في أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يسود طقس حار على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، ومعتدل نسبيًا ليلًا في جميع الأنحاء.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

وحذّرت الأرصاد من نشاط ملحوظ للرياح خلال اليوم، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة على المناطق المكشوفة والصحراوية، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق ويؤثر على مرضى الجهاز التنفسي وحركة النقل.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم في عدد من محافظات ومدن الجمهورية:

القاهرة: العظمى 39° - الصغرى 27°

الإسكندرية: العظمى 34° - الصغرى 21°

مطروح: العظمى 32° - الصغرى 19°

سوهاج: العظمى 42° - الصغرى 26°

قنا: العظمى 42° - الصغرى 26°

أسوان: العظمى 43° - الصغرى 27°

نصائح مهمة للمواطنين

ودعت هيئة الأرصاد المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الظهيرة، والإكثار من شرب المياه، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، كما أوصت كبار السن ومرضى الجهاز التنفسي بتوخي الحذر في ظل الأجواء المغبرة المتوقعة في بعض المناطق.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الموجة الحارة لعدة أيام مقبلة، على أن تصدر الهيئة تحديثاتها اليومية بشأن تطورات الحالة الجوية.