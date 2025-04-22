قبل ميركاتو الصيف.. الأهلي يستقر على ضم ظهير أيسر محلي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 أبريل 2025 09:31 صباحاً -

استقر مسئولو النادي الأهلي عن ضم ظهير أيسر محلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم صفوفه قبل المشاركة في كأس العالم للأندية في شهر يونيو المقبل بالولايات المتحدة، في ظل حاجة الجبهة اليسرى للتدعيم في صفوف الفريق الأحمر بالموسم الجديد.

ويفاضل مسئولو النادي الأهلي بين أكثر من لاعب محلي لتدعيم الجبهة اليسرى، أبرزهم توفيق محمد لاعب بتروجت ويحيى زكريا لاعب غزل المحلة ومحمد حمدي لاعب إنبي والمعار حالياً للزمالك، ويحاول مسئولي القلعة الحمراء استغلال علاقتهم المميزة مع مسئولي النادي البترولي في حسم الصفقة لصالحهم، كما حدث في صفقة شراء أحمد رضا لاعب بتروجت خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وتراجعت أسهم تفعيل بند شراء المغربي يحيى عطية، في ظل عدم وجود قناعة تامة بقدرات اللاعب على تعويض غياب التونسي علي معلول، وتراجع مردوده في التكملة الهجومية مع الفريق الأحمر وإرسال الكرات العرضية، كما كان يفعلها معلول، بخلاف ارتفاع القيمة المقدرة لشراء عقد اللاعب مقابل 1.5 مليون دولار، إضافة إلى كبر سن اللاعب الذي تخطى عامه الثلاثين.

واستقر مسئولو النادي الأهلي على ضم ظهير أيسر محلي، في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين الأجانب في قائمة الموسم الجديد، لاسيما وأن هناك أولويات لدى مسئولي الكرة في القلعة الحمراء بضم لاعب أجنبي يجيد اللعب في وسط الملعب ومركز صانع اللعب، حيث يوجد بقائمة الأجانب أكثر من لاعب ضمن بقاؤه في الأهلي مثل أشرف بن شرقي وأشرف داري ونيتس جراديشار مع عودة اليو ديانج وعدم وضوح الرؤية بشأن رضا سليم ومحمد الضاوي كريستو وعلي معلول في الموسم الجديد.