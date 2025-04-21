استاد القاهرة: 52 ألفا و500 متفرج يدعمون الأهلى أمام صن داونز

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 أبريل 2025 11:34 مساءً - كشف وليد عبد الوهاب مدير استاد القاهرة، أن الاجتماع الأمني لمباراة الأهلي وصن داونز عُقد بشكل رسمي وتم الاتفاق على كافة الترتيبات والملعب جاهز لاستقبال اللقاء يوم الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال وليد عبد الوهاب، في تصريحات تليفزيونية: "جماهير الأهلي التي ستحضر اللقاء عددهم 52 ألفا و500 متفرج، وتم تخصيص الدرجة الأولى يمين لجماهير صن داونز وعددهم 1500 مشجع".

وأضاف مدير هيئة استاد القاهرة: "على مستوى الملعب، الأرضية على أعلى مستوى، والترتيبات مع الجهات الأمنية تسير بشكل جيد، والمباراة ستخرج إلى بر الأمان بحضور جماهيري كامل".