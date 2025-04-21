ريال مدريد أفضل فريق فى العالم ويحصل على جائزة لوريوس لعام 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 أبريل 2025 10:33 مساءً - تُوّج نادي ريال مدريد الإسباني بجائزة أفضل فريق في العالم لعام 2024 خلال حفل جوائز لوريوس العالمية، الذي أُقيم مساء الإثنين في العاصمة مدريد، تقديراً لما قدمه الفريق من موسم استثنائي شهد التتويج بعدة ألقاب كبرى.

وجاء تتويج النادي الملكي بعد موسم حافل بالإنجازات، أحرز خلاله دوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 في تاريخه، إلى جانب لقب الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.

وتسلم قائد الفريق داني كارفاخال والنجم المخضرم لوكا مودريتش الجائزة من أسطورة التنس الإسباني رافائيل نادال، أحد أشهر مشجعي الميرنجي، وذلك بحضور رئيس النادي فلورنتينو بيريز ومدير العلاقات المؤسسية إميليو بوتراغينيو.

وتفوّق ريال مدريد على مجموعة من الفرق المرشحة لنيل الجائزة، أبرزها برشلونة للسيدات، وبوسطن سيلتيكس، وفريق ماكلارين للفورمولا 1، ومنتخب إسبانيا للرجال، والمنتخب الأمريكي لكرة السلة.

وقال مودريتش تعليقاً على الفوز: "أظهرنا التميز في الملعب، وريال مدريد يدفعك دائماً للوصول إلى القمة، وهذا ما سعيناً لتحقيقه طوال الموسم الماضي".

لامين يامال يفوز بجائزة أفضل إنجاز رياضي استثنائي

وفي سياق متصل، حصل الموهبة الإسبانية الصاعدة لامين يامال، لاعب برشلونة، على جائزة أفضل إنجاز رياضي استثنائي، بعد مساهمته في تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس أمم أوروبا، كما قاد فريقه لتحقيق كأس السوبر الإسباني.

وشهد الحفل تكريم مجموعة من أبرز الرياضيين في مختلف الرياضات، حيث جاءت النتائج كالتالي:

توم بيدكوك (بريطانيا) – أفضل رياضي في ألعاب الحركة

يوان جيانغ (الصين) – أفضل رياضي من ذوي الهمم

كيلي سلاتر (الولايات المتحدة) – جائزة أفضل إنجاز مدى الحياة في ركوب الأمواج

أرماند دوبلانتيس (السويد) – أفضل رياضي في العالم، بعد تتويجه بذهبية أولمبياد باريس 2024 في القفز بالزانة

وتُعد جوائز لوريوس من أبرز الجوائز العالمية التي تحتفي بالتميز الرياضي على مستوى الأفراد والفرق والمؤسسات.