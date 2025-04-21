نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طقس الثلاثاء 22 أبريل 2025: ارتفاع كبير في درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة تضرب عدة مناطق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد البلاد غدًا الثلاثاء الموافق 22 أبريل 2025، ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية، حسب ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي توقعت أن يسود طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، بينما يكون الطقس حارًا على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، ومعتدلًا خلال فترات الليل على أغلب المناطق.

موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد غدًا

وأكدت الهيئة أن البلاد ستتأثر بموجة شديدة الحرارة نتيجة امتداد منخفض صحراوي، ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، حيث من المتوقع أن تتجاوز العظمى حاجز 40 درجة مئوية في عدد من محافظات الصعيد.

وأضافت الهيئة أن هذه الموجة تأتي بالتزامن مع نشاط ملحوظ في حركة الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة على المناطق المكشوفة والصحراوية، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية ويزيد من الشعور بعدم الاستقرار في الطقس.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في محافظات مصر

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في عدد من المدن والمحافظات:

القاهرة الكبرى:

العظمى: 39 درجة مئوية

الصغرى: 27 درجة مئوية

الإسكندرية:

العظمى: 34 درجة مئوية

الصغرى: 21 درجة مئوية

مرسى مطروح:

العظمى: 32 درجة مئوية

الصغرى: 19 درجة مئوية

سوهاج:

العظمى: 42 درجة مئوية

الصغرى: 26 درجة مئوية

قنا:

العظمى: 42 درجة مئوية

الصغرى: 26 درجة مئوية

أسوان:

العظمى: 43 درجة مئوية

الصغرى: 27 درجة مئوية

نصائح الأرصاد للمواطنين في ظل موجة الحر

وقدمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عددًا من النصائح للمواطنين، من بينها:

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال فترة الظهيرة.

الإكثار من شرب السوائل والمياه طوال اليوم.

ارتداء الملابس القطنية والخفيفة ذات الألوان الفاتحة.

القيادة بحذر في المناطق التي تشهد رياحًا محملة بالرمال والأتربة.

متابعة النشرات الجوية بشكل دوري لمعرفة تطورات الحالة الجوية.

الأرصاد: الطقس سيبقى غير مستقر خلال الأيام المقبلة

وأوضحت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس ستبقى غير مستقرة خلال الأيام القليلة المقبلة، مع توقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح، مما يتطلب الحذر واتباع الإرشادات الوقائية لتفادي آثار الموجة الحارة والتقلبات الجوية.