نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النقل تحذر: اقتحام المزلقانات والسير عكس الاتجاه يعرض حياتك للخطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار الحملة التوعوية الموسعة التي أطلقتها وزارة النقل تحت شعار "سلامتك تهمنا"، ناشدت الوزارة المواطنين ضرورة الالتزام الكامل بقواعد عبور مزلقانات السكك الحديدية، محذرة من خطورة اقتحام المزلقانات أثناء الغلق أو السير عكس الاتجاه.

وأكدت الوزارة أن هذه السلوكيات تمثل خطرًا جسيمًا على الأرواح وتُعرقل حركة القطارات، مشيرة إلى ضرورة العبور الآمن فقط بعد فتح المزلقان ومرور القطار بالكامل، تجنبًا لأي حوادث قد تؤدي إلى خسائر بشرية ومادية.

وتأتي هذه الحملة في إطار جهود وزارة النقل لرفع وعي المواطنين وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن لمرافق السكك الحديدية، حفاظًا على سلامة الجميع والممتلكات العامة.