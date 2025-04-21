نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالجيزة للعام الدراسي الجديد عبر الرابط المباشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن إتاحة نتيجة تنسيق رياض الأطفال للمدارس الرسمية والرسمية لغات للعام الدراسي الجديد عبر موقعها الإلكتروني.

يمكن لأولياء الأمور الاستعلام من خلال إدخال الرقم القومي للطفل على بوابة gizaedu.net، ضمن جهود التحول الرقمي لتبسيط الخدمات التعليمية.

تأتي الخطوة في إطار تسهيل الإجراءات على المواطنين وتخفيف التكدس داخل الإدارات التعليمية، خاصة مع زيادة الإقبال على مرحلة رياض الأطفال هذا العام. المديرية أكدت أن القبول يتم وفقًا للفئة العمرية والأولوية الجغرافية، مع إتاحة مرحلة ثانية للتقديم في حال عدم القبول بالمرحلة الأولى.

و بدأت المدارس في استقبال المقبولين لاستكمال إجراءات القيد وتقديم المستندات المطلوبة، فيما ناشدت المديرية أولياء الأمور الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان استقرار العملية التعليمية منذ اليومالعملية

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالجيزة 2024/2025

تم تفعيل رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال للمدارس الرسمية والرسمية لغات بمحافظة الجيزة للعام الدراسي الجديد، ويُمكن لأولياء الأمور معرفة موقف الطفل من القبول عبر إدخال الرقم القومي.

https://www.gizaedu.net/Kindergarten/SearchApplication



خطوات الاستعلام:



1. الدخول إلى الرابط المرفق.

2. إدخال الرقم القومي للطفل كما هو في شهادة الميلاد.

3. اختيار نوع التنسيق (رسمي أو رسمي لغات).

4. الضغط على "بحث" لعرض النتيجة.

جدير بالذكر، في حال القبول، يجب طباعة النتيجة وسداد الرسوم المقررة خلال 48 ساعة عبر منافذ فوري، والتوجه إلى المدرسة المقبول بها الطفل لاستكمال إجراءات القيد.