نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 لصفوف النقل والشهادتين الإعدادية والثانوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2024-2025 مطلع مايو المقبل، وسط استعدادات موسعة من مديريات التعليم على مستوى الجمهورية.

تنطلق امتحانات صفوف النقل من يوم السبت 3 مايو، وفق الخريطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي العام ستخضع لجداول تنظيمية تضعها كل مديرية تعليمية، بما يتماشى مع ظروف كل محافظة.

بالنسبة للشهادة الإعدادية، تقرر أن تبدأ الامتحانات خلال الأسبوع الثاني من مايو، وتستمر لمدة أسبوع، مع تخصيص أيام محددة للمواد غير المضافة للمجموع.

وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية (نظام 3 و5 سنوات) في 24 مايو، على أن تسبقها امتحانات العملي والتدريبات المهنية بأيام.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة في منتصف يونيو، وتستمر لعدة أسابيع، مع تطبيق نظام الأسئلة الاختيارية والتقييم الإلكتروني.

وشددت وزارة التربية والتعليم على الالتزام بضوابط التصحيح ورصد الدرجات لضمان العدالة بين الطلاب، مع تطبيق إجراءات مشددة لمكافحة الغش.

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