مساعد وزير الخارجية يستعرض جهود مصر لمراجعة قمم نظم الغذاء بالمنتدى العربي للتنمية المستدامة في بيروت

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 أبريل 2025 08:25 مساءً - شارك السفير عمرو الجويلى، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، كمتحدث في جلسة النقاش الوزاري حول التعاهد الرقمى العالمي الملحق بميثاق المستقبل ضمن فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة في بيروت.

وأبرز أهمية التوقيت الراهن تزامناً مع انطلاق عملية تفاوضية حول إنشاء لجنة علمية دولية للذكاء الاصطناعي والحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، مما يجعل الفرصة مواتية للدفع بأولويات الدول العربية، لاسيما و أن النقاش يتزامن مع التحضير لمراجعة القمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد مرور ٢٠ عاماً.

وأشار "الجويلى" إلى أن المنتديات الأممية متعددة الأطراف تتناول التكنولوجيات الرقمية والبازغة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية من مقاربة السياسات العامة للاتفاق على إجراءات محددة لتنفيذ التعاهد الرقمى العالمى، وبلورة مؤشرات واضحة لقياس التقدم، مع إيلاء الأولوية لاهتمامات ومشاغل وتطلعات الدول النامية.

وفى معرض مشاركته فى الاجتماع التحضيرى الإقليمى العربى لمنسقى النظم الغذائية الذى عقد على هامش المنتدى الأممى العربي للتنمية المستدامة فى بيروت، أبرز مساعد وزير الخارجية جهود مصر فى التحول إلى نظم غذائية مرنة ومستدامة وآليات التمويل المبتكر لتمويل عملية التحول بهدف إقامة نظام وطني مستدام لنظم الغذاء والتغذية.