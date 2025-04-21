الداخلية تنفي إصابة محتجز في قسم شرطة بمرض الدرن

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 أبريل 2025 08:25 مساءً - نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن الزعم بمعاناة أحد المتهمين المحبوسين بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة وتردى حالته الصحية لإصابته بمرض الدرن دون تقديم العلاج اللازم له.

وأكد المصدر أن المذكور "محكوم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات فى قضية إتجار بمادة الهيروين المخدر، وتم توقيع الكشف الطبى عليه منذ بدء حبسه إحتياطياً لتحديد حالته الصحية إسوةً بالمتبع وتبين وجود تاريخ مرضى له.. وتم نقله لإحدى المستشفيات عدة مرات لمتابعة تلقيه العلاج اللازم، كما يتم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية له بمحبسه.. وسيتم نقله لأحد مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية عقب إنتهاء الإجراءات القضائية بشأنه.