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الطبيب محمود سامي قنيبر يعود للعمل بعد 5 سنوات من فقدان بصره

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الطبيب محمود سامي قنيبر يعود للعمل بعد 5 سنوات من فقدان بصره

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 أبريل 2025 08:24 مساءً - عاد الطبيب محمود سامي قنيبر، أخصائي الحميات في كفر الشيخ، إلى همله بعد معاناته طوال خمس سنوات، إثر فقدانه بصره أثناء عمله في مستشفى العزل الصحي ببلطيم خلال جائحة كورونا.

في منشور على "فيسبوك" عبر قنيبر عن يأسه قائلاً:

"بقالي 5 سنين قاعد في البيت.. تعبت من قعدتي." كلمات أثارت استجابة واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

استجاب وزير الصحة، الدكتور خالد عبدالغفار، ووفر وظيفة مناسبة لقنيبر من صندوق التعويضات الطبية تقديرًا لتضحياته خلال الجائحة.

حيث بدأت معاناة الطبيب في مايو 2020 عندما فقد بصره بسبب جلطة في شريان العين بعد إجهاد شديد في العمل، ورغم محاولات العلاج، لم تنجح عملية استعادة بصره.

الآن، بعد سنوات من الانتظار، تتاح أمام قنيبر فرصة جديدة للعمل وتكريم مقابل تضحيته.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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