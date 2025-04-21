الطبيب محمود سامي قنيبر يعود للعمل بعد 5 سنوات من فقدان بصره

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 أبريل 2025 08:24 مساءً - عاد الطبيب محمود سامي قنيبر، أخصائي الحميات في كفر الشيخ، إلى همله بعد معاناته طوال خمس سنوات، إثر فقدانه بصره أثناء عمله في مستشفى العزل الصحي ببلطيم خلال جائحة كورونا.

في منشور على "فيسبوك" عبر قنيبر عن يأسه قائلاً:

"بقالي 5 سنين قاعد في البيت.. تعبت من قعدتي." كلمات أثارت استجابة واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

استجاب وزير الصحة، الدكتور خالد عبدالغفار، ووفر وظيفة مناسبة لقنيبر من صندوق التعويضات الطبية تقديرًا لتضحياته خلال الجائحة.

حيث بدأت معاناة الطبيب في مايو 2020 عندما فقد بصره بسبب جلطة في شريان العين بعد إجهاد شديد في العمل، ورغم محاولات العلاج، لم تنجح عملية استعادة بصره.

الآن، بعد سنوات من الانتظار، تتاح أمام قنيبر فرصة جديدة للعمل وتكريم مقابل تضحيته.