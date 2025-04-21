نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة ترافق وزير السياحة خلال تفقده لسير العمل بالمنطقة الأثرية للأهرامات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد شريف فتحى وزير السياحة والآثار، يرافقه هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة سير العمل بالمنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة للتأكد من إنتظام تقديم الخدمات بالمقصد، وفى إطار حرص وزير السياحة والأثار على المتابعة الدورية للأعمال خلال فترة الإفتتاح التجريبى.

شملت جولة وزير السياحة والأثار خط السير الخاص بزيارة المنطقة الأثرية بداية من البوابة الرئيسية للدخول بطريق الفيوم وحتى نهاية المسار عند تمثال أبوالهول.

وخلال الجولة أصدر وزير السياحة والأثار عدد من التوجيهات لتعظيم تجربة الزائرين والتى منها زيادة عدد المظلات والمقاعد ودورات المياه خاصة بالنقاط الواقعة على مسار الزيارة.

كما حرص الوزير على مناقشة المنظومة الجديدة مع عدد من المرشدين السياحيين خلال زيارتهم رفقة الوفود السياحية داخل منطقة الأهرامات، حيث أوضح لهم الهدف من التطوير ورؤية الدولة لتحويله لمقصد حضارى مستدام يرفع من تجربة الزائر من جهة ويحقق أقصى إستفادة للشركات والأفراد العاملين به من جهة أخرى.

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