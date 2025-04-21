بالخطوات والرابط.. أسهل الطرق الرقمية لمعرفة وتسديد مخالفاتك المرورية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 أبريل 2025 05:29 مساءً - مع التوسع الكبير في تطبيقات التكنولوجيا وتحول الكثير من الخدمات إلى الشكل الرقمي، أصبح بإمكان المواطنين اليوم تسوية مخالفاتهم المرورية بكل سهولة ومن دون الحاجة لزيارة وحدات المرور أو الانتظار في طوابير طويلة، حيث أطلقت وزارة الداخلية عددًا من الخدمات الإلكترونية التي تمكّن الأفراد من الاستفسار وسداد ما عليهم من غرامات بشكل مباشر عبر الإنترنت.

تتيح البوابة الرسمية للوزارة مجموعة من الحلول الرقمية، وأبرزها إمكانية معرفة المخالفات المرورية وتسديدها، من خلال منصات إلكترونية حكومية موثوقة يمكن الوصول إليها من أي مكان، مما ساعد في تخفيف الضغط على المقرات التقليدية وسهل إجراءات المواطنين اليومية.

وفيما يلي أبرز الطرق الرسمية المتاحة حاليًا للاستعلام عن المخالفات وسدادها:

من خلال موقع النيابة العامة

الدخول على موقع النيابة العامة.

اختيار خدمة "الاستعلام عن مخالفات المرور".

التوجه إلى قسم "نيابات المرور" ثم الضغط على "المخالفات".

اختيار نوع الرخصة.

إدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم أو الرقم القومي حسب نوع الرخصة.

تظهر تفاصيل المخالفات المسجلة فور إدخال البيانات بشكل صحيح.

من خلال بوابة مصر الرقمية

الدخول إلى موقع مصر الرقمية.

اختيار "مركباتي" من ضمن الخدمات المتاحة.

النقر على "استعلام عن مخالفات رخصة مركبة".

الضغط على "بدء الخدمة".

تحديد نوع اللوحة إذا كانت حديثة أو قديمة.

إدخال رقم السيارة.

ظهور قائمة الغرامات المسجلة، إن وُجدت.

من خلال بوابة مرور مصر

الدخول على منصة بوابة مرور مصر.

اختيار خدمة "الاستعلام عن المخالفات المرورية".

الضغط على زر "استمرار".

إدخال بيانات الرخصة سواء كانت مكونة من أرقام أو من حروف وأرقام.

تحديد المحافظة إذا وُجدت.

عرض إجمالي المبالغ المستحقة مباشرة بعد إدخال البيانات.

الاستعلام عبر الهاتف