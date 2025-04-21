جنازة مهيبة للدكتور نبيل سالم بحضور نخبة من الإعلاميين والشخصيات العامة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 أبريل 2025 05:29 مساءً - شُيّعت ظهر اليوم جنازة الدكتور نبيل سالم، زوج الإعلامية القديرة سناء منصور، من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وسط حضور واسع من الوسط الإعلامي والثقافي، في وداع مؤثر لرجل ترك بصمة بارزة في مجاله.

شهدت الجنازة مشاركة عدد كبير من الشخصيات المعروفة في الإعلام، من بينهم هالة سرحان، ريهام السهلي، شريف مدكور، سالي شاهين، وأحمد فايق، كما حضر الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، ليشارك في تأبين قامة كبيرة ساهمت في خدمة الوطن ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.

يُعد الدكتور نبيل سالم من الأسماء البارزة في مجال الطب الطبيعي والتأهيل، وترك أثرًا لا يُنسى في رياضات ذوي الإعاقة، وشغل منصب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية لأكثر من عقدين، إلى جانب مناصب دولية منها نائب رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، ورئيس الكونفدرالية لرياضات ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أدوار قيادية في عدد من الاتحادات الدولية.

تقديرًا لإسهاماته، حصل الدكتور نبيل سالم على وسام الجمهورية من الدرجة الأولى، كما أطلقت اللجنة البارالمبية المصرية جائزة دولية تحمل اسمه، تخليدًا لعطائه في دعم الرياضيين ذوي الهمم.

توفي الدكتور محمد نبيل سالم أمس الأحد، بعد رحلة طويلة من العطاء في مجاله، كما أعلنت إحدى المقربات من الأسرة عبر حسابها على "فيسبوك" حيث نعت الراحل بكلمات مؤثرة، داعية له بالرحمة ولزوجته بالصبر.