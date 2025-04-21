تشييع مرتقب للبابا فرنسيس وسط ترتيبات صارمة يحددها دستور الفاتيكان

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 أبريل 2025 05:29 مساءً - مع اقتراب مراسم وداع البابا فرنسيس، تتجه الأنظار نحو الإجراءات المعتمدة داخل الفاتيكان في مثل هذه اللحظات، والتي ينظمها "الدستور الرسولي" الصادر عام 1996 عن البابا يوحنا بولس الثاني، بهدف ضمان انتقال منظم وهادئ للسلطة في الكنيسة الكاثوليكية.

الخطوة الأولى تبدأ بإثبات الوفاة رسميًا من قِبل الأطباء المعنيين ورئيس الكاميرلينجو، الذي يتولى لاحقًا إدارة شؤون الفاتيكان بصفة مؤقتة حتى انتخاب البابا الجديد. خلال هذه الفترة، لا يُسمح له باتخاذ قرارات عقائدية كبرى، وتقتصر صلاحياته على الأمور الإدارية.

جثمان البابا يُجهز بعناية ويُلبس الزي البابوي، ثم يُنقل إلى مكان خاص بحضور عدد محدود من كبار مسؤولي الكنيسة وأقاربه، بعدها يتم كسر "خاتم الصياد" الخاص به، بالإضافة إلى إغلاق مكتبه وأختامه الرسمية، في دلالة رمزية على نهاية فترة ولايته.

يُتاح لعامة الناس إلقاء نظرة الوداع على الجثمان داخل كاتدرائية القديس بطرس، في فترة تستمر بين أربعة وستة أيام، قبل إقامة الجنازة الرسمية التي يحضرها الآلاف من الشخصيات الدينية والسياسية حول العالم، وتُتبع بفترة حداد تستمر تسعة أيام متواصلة.

خلافًا لما جرت عليه العادة، أوصى البابا فرنسيس بدفنه في كنيسة "سانتا ماريا ماجيوري" بدلاً من كاتدرائية القديس بطرس، في خطوة تعكس توجّهاته المتواضعة والبسيطة.

بعد مضي ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من الوفاة، يُعقد المجمع المغلق لاختيار بابا جديد داخل كنيسة السيستينا، يُمنع خلاله الكرادلة من التواصل مع العالم الخارجي حتى التوصل لقرار، ويُعلن عن النتيجة برمز الدخان الأبيض، إيذانًا بظهور "البابا الجديد".