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ضبط عاطلان ببنى سويف وبحوزتهما أسلحة نارية غير مرخصة

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ضبط عاطلان ببنى سويف وبحوزتهما أسلحة نارية غير مرخصة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 أبريل 2025 04:33 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام عاطلان مقيمان بدائرة مركز شرطة بنى سويف، بالإتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة متخذان من مسكنهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وعُثر بحوزتهما على 6 بنادق خرطوش، 3 فرد محلى، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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