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150 ألف م2.. تفاصيل مصنع الكمرات الخرسانية سابقة الصب لمترو الإسكندرية

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  • 150 ألف م2.. تفاصيل مصنع الكمرات الخرسانية سابقة الصب لمترو الإسكندرية 1/10
  • 150 ألف م2.. تفاصيل مصنع الكمرات الخرسانية سابقة الصب لمترو الإسكندرية 2/10
  • 150 ألف م2.. تفاصيل مصنع الكمرات الخرسانية سابقة الصب لمترو الإسكندرية 3/10
  • 150 ألف م2.. تفاصيل مصنع الكمرات الخرسانية سابقة الصب لمترو الإسكندرية 4/10
  • 150 ألف م2.. تفاصيل مصنع الكمرات الخرسانية سابقة الصب لمترو الإسكندرية 5/10
  • 150 ألف م2.. تفاصيل مصنع الكمرات الخرسانية سابقة الصب لمترو الإسكندرية 6/10
  • 150 ألف م2.. تفاصيل مصنع الكمرات الخرسانية سابقة الصب لمترو الإسكندرية 7/10
  • 150 ألف م2.. تفاصيل مصنع الكمرات الخرسانية سابقة الصب لمترو الإسكندرية 8/10
  • 150 ألف م2.. تفاصيل مصنع الكمرات الخرسانية سابقة الصب لمترو الإسكندرية 9/10
  • 150 ألف م2.. تفاصيل مصنع الكمرات الخرسانية سابقة الصب لمترو الإسكندرية 10/10

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت وزارة النقل، تفاصيل أعمال التشغيل داخل مصنع الكمرات الخرسانية سابقة الصب الواقع بمنطقة "مرغم" غرب محافظة الإسكندرية، والمُقام على مساحة ضخمة تبلغ 150 ألف متر مربع.

يُعد المصنع محورًا لوجستيًا رئيسيًا في المشروع، حيث يتم فيه تصنيع الكمرات الخرسانية التي ستُستخدم في إنشاء الكبارى الرابطة بين محطات المترو.

ويعمل المصنع بطاقة إنتاجية عالية عبر أربعة خطوط إنتاج بطول 100 متر للخط الواحد، تعمل جميعها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون توقف.

مكونات المصنع:
- ورش لتصنيع الأقفاص الحديدية الخاصة بالكمرات.
- محطة مركزية لخلط الخرسانة.
- 6 رافعات متخصصة لنقل الكمرات.
- معمل لاختبار جودة الخرسانة.
- ساحات تخزين تسع حتى 350 كمرة.

ويبلغ طول الكمرة الواحدة ما بين 20 إلى 30 مترًا، ويتم إنتاجها وفق أعلى المواصفات الفنية، وبما يتماشى مع الجدول الزمني المعتمد لتنفيذ مشروع مترو الإسكندرية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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