نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحفيين" تستضيف عرضًا خاصًا للفيلم الفلسطيني "مفتاح" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف نقابة الصحفيين الفيلم السينمائي الفلسطيني "مفتاح" بمناسبة أعياد تحرير سيناء، والفيلم إنتاج مصري تونسي مشترك، بطولة الفنان المصري أحمد سمير، والفنانة التونسية فاطمة بن سعيدان، والفنان جلول الجلاصي، وكوكبة من نجوم السينما التونسية، والفيلم من سيناريو وإخراج التونسي محمد الميساوي.

الفيلم تدور أحداثه بداية من نكبة 1948 ومرورا بانتفاضة الأقصى 1987 وحتى العدوان الأخير على غزة، ويبدأ عرض الفيلم في الساعة السابعة مساء يوم السبت 26 أبريل بمسرح النقابة بحضور شخصيات عامة وبطل الفيلم