شرطة السياحة تضبط شركتين "بدون ترخيص" تروجان لبرامج سياحية ودينية وهمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 أبريل 2025 03:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية)، أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام شركتين "بدون ترخيص" بالنصب والإحتيال على المواطنين، والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط القائمين على إدارتهما ، وعُثر بداخلهما على (أختام الشركتين – دفتر إيصالات إستلام نقدية – أوراق دعايا وإعلانات عن رحلات دينية وتنظيم رحلات سياحية داخلية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.