ضبط 14 كيلو حشيش و 6 كيلو لمخدر الهيدرو بأسوان ودمياط

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 أبريل 2025 03:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان - دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (3) قضايا جلب مواد مخدرة .. ضُبط خلالهم (قرابة

7 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الهيروين ، الشابو") بحوزة (4 متهمين "لهم معلومات جنائية").

تنفيذ عدد (630) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (3) قضايا جلب مواد مخدرة .. ضُبط خلالهم(7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 8 كيلو جرام لمخدر البانجو - أكثر من 6 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا ضبط(3) قطع سلاح نارى "بدون ترخيص"عبارة عن (3 فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.