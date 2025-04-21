مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة بعد تبادل إطلاق النيران مع الشرطة في أسيوط

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 أبريل 2025 03:32 مساءً -

أعلنت وزارة الداخلية عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة، من متجرى المواد المخدرة، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، في أسيوط، وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.

قالت وزارة الداخلية في بيان صباح اليوم الاثنين "وردت معلومات أكدتها تحريات قطاعى مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة قيام ( 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق إتهامهم والحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "مخدرات – خطف - قتل عمد – شروع فى قتل - سلاح نارى – سرقة بالإكراه" ) بالإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بأسيوط ".