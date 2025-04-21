انطلاق المشاورات الدبلوماسية بين مصر والسعودية في الرياض بحضور وزيري الخارجية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 أبريل 2025 03:31 مساءً - شهدت العاصمة السعودية الرياض صباح اليوم انطلاق جولة جديدة من المشاورات الثنائية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وذلك على مستوى وزيري الخارجية في البلدين.

وتباعًا للأخبار التي نقلتها القناة الإخبارية فأن كل هذه الاتصالات بهدف بحث الأوضاع الدولية والإقليمية واهمهم القضية الفلسطينية والسودان بجانب القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار التنسيق المستمر والتشاور المتبادل بين القاهرة والرياض، تعزيزًا للعلاقات الأخوية الراسخة، وسعيًا نحو موقف موحّد يخدم مصالح الشعوب العربية ويعزز من استقرار المنطقة.