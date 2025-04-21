تصريحات نقيب الصحفيين حول حادثة جنازة سليمان عيد

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 أبريل 2025 03:31 مساءً - علق نقيب الصحفيين خالد البلشي على الحادثة التي وقعت أثناء تصوير جنازة الفنان الراحل سليمان عيد، والتي شهدت تصرفات مسيئة من زوج الفنانة آية سماحة، محمد السباعي، تجاه الصحفيين والمصورين.

وأكد البلشي أنه تواصل مع رئيس شعبة المصورين مجدي إبراهيم، وأنه سيُتخذ قرار مناسب لضمان حماية حقوق الصحفيين والمصورين.

وأوضح البلشي أنه سيكون لشركة مختصة دور في تنظيم تصوير الجنازات مستقبلاً، وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ خطوات لمنع تكرار أي إهانة للصحفيين، وأضاف: "سنحصل على حقوقهم".

كما أشار البلشي إلى أن العمل مع رئيس شعبة المصورين يسير بشكل جاد لوضع ترتيبات وإجراءات واضحة، هدفها ضمان حقوق الصحفيين وحفظ احترام حرمة المتوفى، وأكد أنه سيتم اتخاذ قرارات صارمة لمنع حدوث فوضى مشابهة لما حدث في جنازة الفنان سليمان عيد.

تفاصيل الحادثة

في الأيام الأخيرة، انتشرت حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن قام زوج آية سماحة، محمد السباعي، بإهانة المصورين الصحفيين أثناء تغطيتهم لجنازة الفنان الراحل سليمان عيد.

ووقعت الحادثة في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، وأثارت ردود فعل غاضبة في الوسط الإعلامي والفني، مما دفع البعض للمطالبة برد اعتبار الصحفيين.

بدأت الأزمة عندما تواجد محمد السباعي في العزاء مع زوجته آية سماحة، حيث قام بتصوير الصحفيين أثناء تأدية عملهم وتوثيق حضور الفنانين للعزاء.

لكن الأمر تفاقم عندما نشر السباعي الصور عبر "فيسبوك" وأرفقها بتعليق مسيء، وجهه مباشرة إلى الصحفيين، مما أثار موجة من الانتقادات والجدل الواسع.