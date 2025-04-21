نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان عاجل من النقابة الإعلاميين: سارة خليفة منتحلة صفة وليست إعلامية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ، إن سارة خليفة المتهمة في قضية الاتجار بالمخدرات، ليست إعلامية؛ لأنها غير مُقيّدة في جداول النقابة، وغير حاصلة على تصريح لمزاولة المهنة.

وأضاف الدكتور طارق سعده، أنه وفقًا للقانون، وتحديدًا المادة الأولى من قانون تنظيم الإعلام نصّت على الآتي: "الإعلامي كل من هو مقيد في نقابة الإعلاميين، وعليه، فإن سارة خليفة هي منتحلة صفة إعلامية، وهي جريمة يُعاقب عليها القانون جنائيًا بالحبس، وفقًا للمادة 88 من قانون النقابة رقم 93 لسنة 2016.

وقال نقيب الإعلاميين: “لدينا ملف كبير نعمل عليه من سنوات، وهو ملف منتحلي صفة إعلامي والكيانات الوهمية، وقطعنا فيه شوطًا كبيرًا، وقدمنا الكثيرين من هؤلاء للجهات المختصة، وأغلقنا الكثير من الكيانات الوهمية في القاهرة والمحافظات”.

وأهابت نقيب الإعلاميين بالوسائل الإعلامية المصرية الرسمية والخاصة، المرئية والمسموعة عدم السماح لأي شخص أن يمارس نشاطًا إعلاميًا بها بالمخالفة للقانون، وأن الوسيلة التي تقترف هذا تعاقب وفقًا للمادة 89 من قانون النقابة سالف الذكر بالغلق والغرامة.