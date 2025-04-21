"ارقد فى سلام".. البيت الأبيض ينعى بابا الفاتيكان بصورة له مع ترامب وفانس

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 أبريل 2025 01:29 مساءً - نعى البيت الأبيض بابا الفاتيكان الراحل، البابا فرنسيس، الذى توفى صباح اليوم الاثنين عن عمر يناهز 88 عاما. وكتب البيت الأبيض على حسابه على منصة X ، "أرقد فى سلام". ونشر حساب البيت الأبيض صورا للبابا الراحل مع الرئيس دونالد ترامب ونائبه جيه دى فانس.





وكان ترامب قد التقى البابا فرنسيس فى عام 2017 فى الفاتيكان، خلال ولايته الرئاسية الأولى. بينما التقى جيه دى فانس، نائب ترامب الحالي بالبابا فرنسيس أمس الأحد لفترة وجيزة، قبل يوم واحد فقط من وفاته.

وكان فانس قد كتب على حسابه على X، يقول : لقد علمت للتو بوفاة الباب فرنسيس، قلبى مع ملايين المسيحيين حول العالم ممن أحبوه. كنت سعيدا لرؤيته أمس على الرغم من انه كان مريضا للغاية بشكل واضح. لكننى سأتذكره دوما بسبب عظته أدناه التي ألقاها في الأيام الأولى لجائحة كوفيد. كانت رائعة حقًا".