انتقادات بسبب ظهور عمرو أديب ولميس الحديدي في احتفالات شم النسيم

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 أبريل 2025 01:28 مساءً - أثار ظهور الإعلاميين عمرو أديب ولميس الحديدي في حلقتين متزامنتين من برنامجيهما على قناتي MBC مصر وON، خلال احتفالات شم النسيم، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تناول كل منهما مأكولات شم النسيم التقليدية، مثل الفسيخ والرنجة، على الهواء مباشرة.

واعتبر البعض أن المشاهد التي عرضها كلا البرنامجين لا تُراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها عدد كبير من المواطنين، في ظل ارتفاع أسعار تلك الأطعمة بشكل لافت هذا العام، مما جعل تناولها خارج متناول الكثيرين.

وانتقد مغردون ما وصفوه بـ"الاستعراض الإعلامي"، مؤكدين أن توقيت عرض هذه الموائد لا يتناسب مع الحالة العامة التي تمر بها البلاد، والتي تتطلب من الإعلام أن يكون أكثر حساسية لمشاعر المواطنين.

في المقابل، رأى آخرون أن الإعلاميين أرادا فقط مشاركة الجمهور أجواء العيد دون نية للإساءة أو الاستفزاز، مشيرين إلى أن مثل هذه الفقرات معتادة سنويًا في برامج الترفيه خلال الأعياد.