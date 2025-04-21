وزير الصحة يبحث دعم الأطقم الطبية…. تمويل الدراسات العليا وتحسين سكن الأطباء

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 أبريل 2025 12:31 مساءً - عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع المدير التنفيذي لـصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، لبحث سبل دعم الأطقم الطبية وتقدير جهودهم في خدمة المنظومة الصحية.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور حسام عبدالغفار، أن الاجتماع ناقش تنفيذ بروتوكول التعاون بين وزارة الصحة والصندوق، والذي يتضمن:

تحمّل الصندوق لتكاليف البرامج التدريبية للأطباء وأطقم التمريض.

استقدام خبراء مصريين وأجانب لتقديم تدريبات متخصصة داخل مصر.

تمويل الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) للأطباء البشريين.

تحمّل تكاليف امتحانات البورد المصري للأطباء الملتحقين به.

كما تناول الاجتماع التعاون بين الصندوق والوزارة لرفع كفاءة سكن الأطباء في بعض الوحدات الصحية، ضمن خطة الدولة لتهيئة بيئة عمل مناسبة للأطقم الطبية.

ووجّه الوزير بسرعة التواصل مع الطبيب محمود سامي قنيبر، الذي فقد بصره خلال جائحة كورونا، للعمل داخل الصندوق، تقديرًا لجهوده الإنسانية.

منذ إنشائه، صرف الصندوق نحو 420 ألف جنيه لحالات العجز، و70 مليون جنيه لحالات الوفاة، دعمًا للعاملين في القطاع الطبي.

اختُتم الاجتماع بدعوة الأطباء للتسجيل على الموقع الإلكتروني لصندوق التعويض، للتعرف على خدماته والاستفادة منها.