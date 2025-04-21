بقرار قضائي.. ورثة حلمي بكر مُلزمون بسداد 3 ملايين جنيه لطبيب أسنان

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 أبريل 2025 12:31 مساءً - ألزمت محكمة شمال الجيزة الابتدائية ورثة الموسيقار الراحل حلمي بكر، وهم نجله وزوجته بصفتها وصية على ابنتهما القاصرة، بسداد مبلغ 3 ملايين جنيه لطبيب أسنان، بعد أن منح الراحل هذا المبلغ كقرض موثق قبل وفاته.

وقدم الطبيب مستندات رسمية تؤكد تسليم المبلغ للراحل بتاريخ 26 فبراير 2024، على أن يُرد قبل نهاية نفس العام، لكن وفاة بكر في 1 مارس حالت دون السداد، ما دفع الطبيب للجوء إلى القضاء.

المحكمة أيدت صحة الإيصال والاتفاق، وقضت برد المبلغ، إلى جانب فوائد قانونية بنسبة 4% تُحتسب من تاريخ رفع الدعوى.