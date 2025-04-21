عاجل| الرئيس السيسي ينعى البابا فرنسيس: رمز عالمي للسلام والتسامح

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أحمد جودة - القاهرة - عبّر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن بالغ حزنه وألمه لرحيل قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، الذي شكّل خلال سنوات خدمته رمزًا استثنائيًا للسلام والمحبة والتفاهم الإنساني.

وفي بيان رئاسي مؤثر، أشاد الرئيس السيسي بالإرث الأخلاقي الذي تركه البابا فرنسيس للعالم، وبجهوده المتواصلة لنشر التسامح والتفاهم بين الشعوب، مؤكدًا أن وفاته تمثل خسارة جسيمة للإنسانية جمعاء، وداعيًا له بالرحمة، وللفاتيكان وأتباعه ومحبيه بخالص التعازي والمواساة.

رمز عالمي للسلام والتعايش

قال الرئيس السيسي إن البابا فرنسيس كان شخصية عالمية استثنائية، كرّس حياته من أجل خدمة السلام والعدالة، وسعى بلا كلل إلى نشر ثقافة التعايش وقبول الآخر. وقد لعب دورًا محوريًا في تعزيز الحوار بين الأديان، وبناء جسور التفاهم بين مختلف الشعوب والثقافات، بعيدًا عن التعصب والانغلاق.

مناصر للحق الفلسطيني وداعٍ لإنهاء الصراعات

أشاد السيد الرئيس بمواقف البابا فرنسيس الداعمة للقضية الفلسطينية، حيث وقف دائمًا إلى جانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودعا إلى وقف الصراعات وتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط والعالم.

تعازٍ صادقة من قلب مصر

أكد الرئيس السيسي أن رحيل قداسة البابا فرنسيس يمثل خسارة جسيمة للعالم أجمع، إذ كان صوتًا صادقًا للمحبة والرحمة، ومثالًا يُحتذى به في الإخلاص لقيم الإنسانية النبيلة وفي ختام بيانه، تقدم بخالص التعازي إلى دولة الفاتيكان، وأتباع البابا فرنسيس، ومحبيه في جميع أنحاء العالم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويجزيه عن الإنسانية خير الجزاء.