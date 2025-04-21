نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلاب الثانوية العامة 2024/2025.. خريطة أسئلة ودرجات الفلسفة وعلم النفس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شرحًا تفصيليًا بشأن عدد الأسئلة وتوزيع الدرجات في امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025، وذلك وفقًا للضوابط الفنية والتربوية المعتمدة، بهدف ضمان تقييم عادل وموضوعي يعكس مهارات الطلاب المختلفة.

وفي إطار ذلك، تم الكشف تفاصيل امتحاني مادتي الفلسفة والمنطق، وعلم النفس والاجتماع، وهما من المواد الأساسية لطلاب الشعبة الأدبية بالنظام القديم. يتضمن امتحان الفلسفة والمنطق 46 سؤالًا، من بينها سؤالان مقاليان و44 سؤالًا من نوع الاختيار من متعدد، ويبلغ مجموع درجات المادة 60 درجة، خُصص منها 56 درجة للأسئلة الموضوعية و4 درجات فقط للأسئلة المقالية.

ويهدف هذا التوزيع إلى إحداث توازن بين قياس المعلومات المباشرة وقدرات التفكير والتعبير والتحليل الفلسفي، بما يتماشى مع توجه الوزارة نحو تعزيز التفكير النقدي.

وبنفس الآلية، جاء امتحان علم النفس والاجتماع مكونًا من 46 سؤالًا، تتوزع بين سؤالين مقاليين و44 سؤالًا من نوع الاختيار من متعدد، بإجمالي درجات يصل إلى 60 درجة، منها 56 درجة للأسئلة الموضوعية و4 درجات للأسئلة المقالية.

ويُظهر هذا التوحيد في التوزيع حرص الوزارة على ضمان معايير تقييم موحدة في المواد النظرية.

كما يعكس هذا التحديث في توزيع الأسئلة والدرجات توجه الوزارة نحو تطوير منظومة الامتحانات، وتوفير قدر أكبر من الشفافية والوضوح للطلاب وأولياء الأمور قبل انعقاد الامتحانات، مما يسهم في تقليل التوتر وضمان بيئة تقييم أكثر عدلًا. كما يعبر هذا التوجه عن سعي الوزارة لتطبيق نظام تقييم يرتكز على قياس الفهم والمهارات، بدلًا من الاقتصار على الحفظ، في إطار خطة شاملة لتحديث منظومة التعليم في مصر.