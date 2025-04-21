نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التعليم" تحدد مواعيد اختبارات نهاية العام لصفوف النقل للعام الدراسي 2024 / 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواعيد اختبارات نهاية العام الدراسي 2024 / 2025 لطلاب صفوف النقل في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، وذلك وفقًا للخطة الزمنية المعتمدة لتنظيم سير العملية التعليمية.

تبدأ اختبارات صفوف النقل في شهر مايو 2025، حيث يؤدي طلاب الصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي امتحانات نهاية العام في الأسبوع الثالث من مايو، وتشمل جميع المواد الدراسية التي تمت دراستها خلال الفصل الدراسي الثاني، من بينها اللغة العربية، الرياضيات، العلوم، والدراسات الاجتماعية، مع تنظيم الامتحانات بشكل تدريجي لضمان التوازن في توزيع المواد.

بالنسبة للمرحلة الإعدادية، من الصف الأول إلى الثالث، تنطلق الاختبارات في أواخر مايو وتستمر حتى منتصف يونيو 2025، وتتضمن المواد الأساسية مثل اللغة العربية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية، بالإضافة إلى مواد التربية الدينية والأنشطة، مع وجود أسئلة تحريرية وأخرى شفهية في بعض المواد الأدبية.

وتم تحديد موعد اختبارات الشهادة الإعدادية في يونيو 2025، بما يتماشى مع الخطة الدراسية لضمان وقت كافٍ للمراجعة.

فيما يخص الصفين الأول والثاني الثانوي، تبدأ الاختبارات في أواخر مايو 2025 وتستمر حتى منتصف يونيو، وتشمل المواد الأساسية إلى جانب المواد التخصصية حسب كل شعبة دراسية.

وستعلن الوزارة عن الجداول التفصيلية عبر موقعها الرسمي، ليتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة المواعيد الدقيقة. وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بمواعيد الامتحانات والمراجعة الجادة، مؤكدة أن جميع اللجان ستتبع الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان سلامة الطلاب، مع توفير أماكن مخصصة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.