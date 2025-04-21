الرئيس السيسي ينعى البابا فرنسيس: كان صوتًا للسلام ومدافعًا عن القيم النبيلة

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أحمد جودة - القاهرة - نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببالغ الحزن والأسى، قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، الذي وافته المنية اليوم، مشيدًا بما قدمه من إرث إنساني عظيم سيظل حيًا في وجدان الإنسانية جمعاء.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اليوم الاثنين، إن البابا الراحل كان شخصية استثنائية على الساحة العالمية، كرّس حياته لنشر قيم السلام والعدالة، وسعى بكل إخلاص لتعزيز التسامح والتفاهم بين الأديان، وبناء جسور الحوار بين الشعوب والثقافات.

وأكد البيان أن قداسة البابا فرنسيس لم يكن فقط زعيمًا دينيًا، بل كان أيضًا صوتًا عالميًا للسلام والمحبة، تجلى دوره الإنساني في مواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، إذ كان من أبرز المدافعين عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وداعيًا صادقًا لإنهاء الصراعات وتحقيق سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف البيان أن فقدان البابا فرنسيس يمثل خسارة جسيمة ليس فقط للفاتيكان أو الكاثوليك، بل للعالم بأسره، لما كان يمثله من قيم الإخلاص والرحمة والانفتاح، حيث جسّد عبر سنوات خدمته الدينية نموذجًا يُحتذى به في الدفاع عن كرامة الإنسان وحقوقه، بغض النظر عن العرق أو الدين.

وتقدّم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ختام البيان، بخالص العزاء إلى دولة الفاتيكان، وإلى أتباع ومحبي البابا فرنسيس حول العالم، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.