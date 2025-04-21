نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طقس اليوم الإثنين 21 أبريل 2025.. أجواء حارة نهارًا وشبورة مائية في الصباح وتحذيرات من الرياح المثيرة للرمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس اليوم الإثنين 21 أبريل 2025، والتي تتزامن مع الاحتفال بعيد شم النسيم، مشيرة إلى استمرار الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأكدت الهيئة أن الطقس سيكون حارًا نهارًا على معظم المناطق، مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلًا لتصبح الأجواء مائلة للبرودة على أغلب الأنحاء، خاصة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

شبورة مائية ورياح مثيرة للأتربة

وأشار بيان الأرصاد إلى تكون شبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح الأولى، قد تؤثر على الرؤية الأفقية خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وذلك في مناطق القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد.

كما توقعت الهيئة نشاطًا في حركة الرياح أحيانًا على بعض المناطق الغربية من البلاد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة، مما يُحذر منه أصحاب الأمراض الصدرية والمصابين بالحساسية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 21 أبريل 2025:

المنطقة العظمى الصغرى القاهرة 33° 25° الإسكندرية 34° 21° مرسى مطروح 35° 22° سوهاج 37° 18° قنا 39° 20° أسوان 39° 22°

توصيات الأرصاد للمواطنين

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة (من الواحدة ظهرًا حتى الرابعة عصرًا).

خلال ساعات الذروة (من الواحدة ظهرًا حتى الرابعة عصرًا). ارتداء الملابس القطنية الفاتحة ، مع الحرص على شرب كميات وفيرة من المياه على مدار اليوم.

، مع الحرص على شرب كميات وفيرة من المياه على مدار اليوم. القيادة بحذر أثناء فترات تكون الشبورة المائية، خاصة في الصباح الباكر.

تجنّب التواجد في المناطق المكشوفة خلال فترات نشاط الرياح المثيرة للرمال، خصوصًا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وتأتي هذه التوقعات في ظل موجة حارة تضرب البلاد وتستمر خلال الأيام القليلة القادمة، وسط ترقب لارتفاعات جديدة بدرجات الحرارة قد تتجاوز حاجز الـ40 درجة مئوية في بعض المناطق الجنوبية.