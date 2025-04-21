نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس شم النسيم ودرجات الحرارة اليوم الإثنين 21 إبريل 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة حارة تضرب البلاد بدءًا من غد الثلاثاء، مشيرة إلى أن البلاد على موعد مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة، تصل خلاله درجة الحرارة العظمى في القاهرة إلى 40 درجة مئوية، بينما تتجاوز 42 درجة جنوب البلاد، وذلك في ذروة إجازة شم النسيم.

وأكدت الهيئة، في بيان لها صباح اليوم الإثنين 21 إبريل 2025، أن الطقس خلال ساعات النهار سيكون حارًا على معظم أنحاء الجمهورية، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلًا لتصبح الأجواء معتدلة إلى مائلة للبرودة، خاصة في فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

وشددت الأرصاد على ضرورة تجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة ما بين الواحدة ظهرًا والرابعة عصرًا، ونصحت المواطنين بارتداء الملابس القطنية الخفيفة، وتناول كميات كافية من المياه الباردة، والجلوس في أماكن جيدة التهوية قدر الإمكان، خاصة مع احتفال المواطنين بإجازة شم النسيم في الحدائق والأماكن المفتوحة.

وأوضحت الهيئة أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الأجواء الحارة نسبيًا نتيجة تأثر البلاد بكتلة هوائية دافئة، يصاحبها ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة في معظم الأنحاء، إلى جانب ظهور بعض الظواهر الجوية مثل الشبورة المائية صباحًا، خاصة بين الساعة الرابعة والثامنة صباحًا، وذلك على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية في مناطق الدلتا، القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وشمال سيناء، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

كما تشهد المناطق الغربية مثل مطروح وسيوة نشاطًا ملحوظًا للرياح المعتدلة إلى النشطة، تتراوح سرعتها بين 20 و35 كم/ساعة، وقد تكون مثيرة للأتربة في المناطق المكشوفة.

بينما تسود رياح شمالية غربية على المناطق الساحلية قد تسهم في تلطيف الأجواء هناك.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 21 إبريل 2025:

المنطقة العظمى الصغرى القاهرة 35 16 الجيزة 35 16 الإسكندرية 28 15 مطروح 24 14 سيوة 33 15 بورسعيد 28 16 دمياط 28 16 الإسماعيلية 34 16 السويس 33 16 العريش 29 15 رفح 29 15 شرم الشيخ 32 20 الغردقة 31 19 دمنهور 33 15 طنطا 34 16 المنصورة 33 15 الزقازيق 34 16 بنها 34 16 شبين الكوم 34 16 كفر الشيخ 33 15 الفيوم 36 17 بني سويف 36 17 المنيا 36 18 أسيوط 36 18 سوهاج 37 19 قنا 38 20 الأقصر 39 21 أسوان 40 22 الوادي الجديد 39 20 الخارجة 38 19 الداخلة 38 19 حلايب 32 21 شلاتين 32 21

وتُعد هذه الموجة الحارة أولى موجات الطقس شديدة الحرارة التي تضرب البلاد هذا العام، لتكون بمثابة إنذار مبكر لمحبي فصل الشتاء بقرب انتهاء الأجواء المعتدلة.

وتتابع هيئة الأرصاد تحديثات الطقس أولًا بأول، وتناشد المواطنين بمتابعة النشرات الجوية واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي آثار الموجة الحارة المتوقعة غدًا.