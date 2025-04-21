نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف ينعى والد القائم بأعمال مدير مراكز الثقافة الإسلامية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بقلوب يملؤها الحزن والأسى، ينعي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدَ الشيخ محمد إبراهيم السيد محمد سليمان القائم بتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة لمراكز الثقافة الإسلامية والمكتبات بديوان عام وزارة الأوقاف.



وإذ يتقدم الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، بخالص العزاء والمواساة إلى الشيخ محمد إبراهيم سليمان، وإلى الأسرة الكريمة، فإنه يتضرع إلى الرحمن الرحيم أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويرزقه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"