رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات جديدة بتعيينات قيادية

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أحمد جودة - القاهرة - القرارات الجديدة شملت تعيين مستشارا لرئيس الجامعة لشئون المدن الجامعية والأنشطة الطلابية، وثلاثة وكلاء كليات، وأربعة عشر رئيسًا لأقسام علمية، وخمسة عشر مديرا ونائبا للمدير للمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص.

د.محمد سامي عبد الصادق يوجه القيادات الجديدة بالعمل بروح الفريق والتعاون الفعال لتحقيق رؤية الجامعة واستراتيجيتها، مع التمسك بالقيم والتقاليد والاعراف الجامعية، والالتزام بمعايير الجودة للارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي، وتعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع.

رئيس الجامعة: القرارات الجديدة في إطار حرص الجامعة على تجديد الدماء، ودعم منظومة العمل الأكاديمي والإداري بكوادر متميزة قادرة على الإسهام في تحقيق أهداف الجامعة واستراتيجيتها.



أصدر د.محمد سامى عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة عدة قرارات بتعيين عدد من القيادات الجامعية بكليات الجامعة ومراكزها، شملت كليات الحقوق، والتمريض، ودار العلوم، والهندسة، والطب البيطري، والعلاج الطبيعي، والدراسات العليا للبحوث الإحصائية، والآثار، والآداب، والتربية للطفولة المبكرة، والدراسات العليا للتربية، والعلوم، ومعهد الليزر.

وتضمنت القرارات تعيين مستشارا لرئيس الجامعة لشئون المدن الجامعية والأنشطة الطلابية، وثلاثة وكلاء لكليات الحقوق والتمريض ودار العلوم، وأربعة عشر رئيسا للاقسام العلمية، وخمسة عشر مديرا ونائبا للمدير لعدد من المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص.

ووجه رئيس الجامعة القيادات الجديدة للعمل بروح الفريق وتطوير الأداء بكافة المواقع، والحفاظ على ما حققته الجامعة من مكتسبات، والتمسك بالقيم والتقاليد والأعراف الجامعية، والاهتمام بتطوير الجوانب الأكاديمية والبحثية والإدارية، ومواكبة أحدث الأساليب التكنولوجية، والمستجدات على الساحة العالمية.

وشدد د.محمد سامى عبد الصادق في توجيهاته على ضرورة استثمار كل الإمكانات المادية والطاقات البشرية، بما يساهم فى تطوير العملية التعليمية والبحثية، والمنظومة الإدارية، ويهيئ بيئة ملائمة ومحفزة لطلاب الجامعة وباحثيها وجميع منتسبيها.

وشملت القرارات التى أصدرها رئيس الجامعة كلا من:

د. عبد الهادي فوزي العوضي مستشارا لرئيس الجامعة لشئون المدن الجامعية والأنشطة الطلابية، ود. سامي عبد الباقي أبو صالح وكيلا لشئون التعليم والطلاب بكلية الحقوق، ود. زينب محمد السيد وكيلًا لشئون التعليم والطلاب بكلية التمريض، ود. علي عبد القادر عثمان وكيلا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية دار العلوم، وفي كلية الهندسة د. ناير احمد الاسناوي رئيسا لقسم الهندسة الانشائية، وفي الطب البيطري د. أحمد سمير محمد شحاته رئيسا لقسم الميكروبيولوجيا، ود.محمد اسماعيل مصطفي رئيسا لقسم الأدوية، وفي العلاج الطبيعي د. هاني عزت ابراهيم رئيسا لقسم ع.ط لاضطرابات الجهاز الدوري التنفسي والمسنين، وفي الدراسات العليا للبحوث الاحصائية د. محمد رضا محمد صبحي قائما بأعمال رئاسة قسم الإحصاء التطبيقي والاقتصاد القياسي، ود.أحمد امين الشيخ وكيل الكلية قائما بأعمال رئاسة قسم بحوث وإدارة العمليات، وفي معهد الليزر د. لطيفه محمد عبدالجواد رئيسا لقسم تطبيقات الليزر الطبية، وفي التخطيط العمراني د.صفاء احمد غنيم قائما بأعمال رئاسة قسم التخطيط البيئي والبينية الأساسية، وفي كلية الآثار د. ياسر اسماعيل عبد السلام رئيسا لقسم الآثار الإسلامية، وفي كلية الاداب د. سامح فاروق حنين رئيسا لقسم الدراسات اليونانية واللاتينية، ود. عبدالله حسين متولي رئيسا لقسم المكتبات والوثائق وتقنيه المعلومات، وفي كلية العلوم د. طارق محمد عباس رئيسا لقسم الرياضيات.

وشملت القرارات تعيين 7 مديرين وهم: د. آيه بدوي عبدالسلام قائما بأعمال مدير المركز الإقليمي لسلامة وجودة المواد الغذائية بالطب البيطري، ود. هيثم سمير عبدالقادر قائما بأعمال مدير مركز الليزر الطبي بالمعهد القومي لعلوم الليزر، ود. عادل أمين صالح مديرا للمركز العلمي للدراسات اليابانية، ود. أمل حسن أحمد مديرا لمركز البحوث والدراسات الاجتماعية، ود. أحمد عادل حسن عمار قائما بأعمال مدير مركز جامعة القاهرة للغة والثقافة العربية بكلية الاداب، ود. رانيا سمير إلياس مديرا لمركز الدراسات التربوية والنفسية والخدمات التعليمية بالتربية للطفولة المبكرة، ود. عمرو رمضان معوض قائما بأعمال مدير مركز الإرشاد النفسي بالدراسات العليا للتربية.

كما تضمن القرار تعيين 8 نواب للمديرين شملت د.شريف فتحي مهني نائبًا لمدير مركز دراسات التصنيع والتنمية المستدامة، ود.محمد احمد اسماعيل نائبا لمدير مركز الدراسات والبحوث التعدينية بكلية الهندسة، ود.سامح حسين يوسف نائبا لمدير مركز الدراسات الأرمينية ود.ايمان جاب الله نصر نائبا لمدير مركز دراسات التراث الشعبي بكلية الاداب، ود.سماح عبد الفتاح مرزوق نائبًا لمدير مركز الدراسات التربوية والنفسية والخدمات التعليمية بالتربية للطفولة المبكرة، ود.هشام شحاتة إمام نائبًا لمدير مركز ا.د.مأمون سلامه لبحوث الجريمة ومعاملة المجرمين بكلية الحقوق، ود.محمد فتحي شبل نائبًا لمدير مركز الحد من المخاطر والدراسات والبحوث البيئية.

وتتمنى جامعة القاهرة التوفيق والسداد لجميع القيادات الجامعية الجديدة في أداء مهامهم، بما يسهم في دعم مسيرة الجامعة، والحفاظ على مكانتها العلمية والبحثية الرائدة على المستويين المحلي والدولي.