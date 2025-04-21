نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد وسبب تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب تطبيق موعد التوقيت الصيفي، حيث ينتظر المواطنون موعد تطبيق التوقيت الصيفى 2025 فى مصر بعد اقتراب انتهاء التوقيت الشتوى الذى استمر العمل به نحو 6 أشهر منذ قرار مجلس الوزراء بتطبيقه فى أكتوبر الماضى.



موعد تطبيق التوقيت الصيفي

من المقرر أن يبدأ تغيير الساعة وفقا للتوقيت الصيفي حسب قرار الحكومة، في منتصف ليلة الجمعة الموافق 26 أبريل 2025، ويكون بتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، ويستمر هذا التوقيت إلى يوم 28 أكتوبر 2025.



التوقيت الصيفى فى مصر



طبقت الحكومة العمل بالتوقيت الصيفى في شهر أبريل الماضى، في محاولة لترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة، مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز.

وجاء إقرار العمل بـ التوقيت الصيفي فى مصر بعد 7 سنوات من إلغائه، وتم تطبيقه خلال الجمعة الأخيرة من شهر أبريل للعام الماضي 2023، وتقوم آلية التوقيت الصيفي على تقديم الساعة 60 دقيقة وفقا لبيانات مجلس الوزراء.

وكان مجلس النواب وافق نهائيًا قانون تقرير نظام التوقيت الصيفى، ويهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل حتى الخميس الأخير من أكتوبر، وذلك بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

وصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، في 16 أبريل 2023 على القانون رقم 34 لسنة 2023، فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى.



الهدف: زيادة ساعات النهار خلال أشهر الصيف.

التوقيت: يتم تقديم الساعة عادةً بمقدار ساعة واحدة في الربيع، مما يعني أن اليوم يبدأ وينتهي في وقت لاحق.

الفترة: يبدأ عادةً في نهاية مارس أو بداية أبريل وينتهي في أكتوبر أو نوفمبر.

النتيجة: يتيح للناس الاستفادة من المزيد من ضوء النهار في المساء.

التوقيت الشتوي

الهدف: العودة إلى التوقيت القياسي بعد انتهاء فصل الصيف.

التوقيت: يتم تأخير الساعة بمقدار ساعة واحدة في الخريف، مما يعني أن اليوم يبدأ وينتهي في وقت أبكر.

الفترة: يبدأ عادةً في نهاية أكتوبر أو نوفمبر وينتهي في مارس أو أبريل.

النتيجة: يتماشى مع ساعات النهار القصيرة خلال فصل الشتاء.

الفوائد

التوقيت الصيفي: يساعد في تقليل استهلاك الطاقة، وزيادة النشاط الاجتماعي في المساء.

التوقيت الشتوي: يتماشى مع النمط الطبيعي للضوء خلال الشتاء

