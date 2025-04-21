وزير الأوقاف يهنئ فريق الأوقاف بمحافظة القاهرة لحصوله على "المركز الثالث لبطولة الجمهورية"

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أحمد جودة - القاهرة - هنَّأ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، فريق الأوقاف بمحافظة القاهرة؛ بحصوله على المركز الثالث لبطولة الجمهورية بدوري المصالح الحكومية، بعد الفوز على فريق محافظة الإسكندرية بهدفين مقابل هدف، أحرز هدفي الفريق كلٌّ من: الكابتن أحمد لطفى؛ والكابتن محمود السيد المسلمى.



وأعرب وزير الأوقاف، عن تقديره لاهتمام أبناء الوزارة بالجانب الرياضي؛ مشددًا على أهمية اللياقة البدنية والنفسية والذهنية في تعزيز الأداء العام.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الأوقاف حريصة على دعم الموهوبين في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز الرياضي يؤكد روح الإبداع والعمل الجماعي داخل الوزارة.