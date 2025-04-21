نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر المصري يؤمّن احتفالات عيد القيامة بـ50 كنيسة في مختلف المحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الهلال الأحمر المصري مشاركته في تأمين وتنظيم احتفالات عيد القيامة، من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى وانتشار فرق الاستجابة للطوارئ في 50 كنيسة على مستوى الجمهورية، تضم مئات المتطوعين المدربين على تقديم خدمات الإسعافات الأولية والدعم اللازم في حالات الطوارئ.

وانطلقت خطة التأمين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، تحت إشراف غرفة العمليات المركزية للطوارئ بالهلال الأحمر، والتي تتابع على مدار الساعة جاهزية الفرق المنتشرة في الكنائس المشمولة بالخطة.

وتغطي الفرق عددًا من الكنائس في محافظات: الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مطروح، البحيرة، جنوب سيناء، شمال سيناء، السويس، الشرقية، بورسعيد، المنوفية، الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، دمياط، المنيا، الفيوم، سوهاج، أسوان، الأقصر، البحر الأحمر، وقنا.

ودعا الهلال الأحمر المواطنين إلى التوجه لنقاط تمركز الفرق داخل الكنائس في حال الحاجة إلى خدمات الإسعاف أو الدعم الطبي، أو التواصل من خلال الخط الساخن 15322، أو عبر الصفحة الرسمية للهلال الأحمر المصري على موقع "فيسبوك":

https://www.facebook.com/share/18fCe4BJGR

وهنأ الهلال الأحمر المصري الإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة، متمنيًا لهم دوام الصحة والسعادة، ولمصر مزيدًا من التقدم والاستقرار.

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