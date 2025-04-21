نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الشئون المعنوية تطلق حملة إعلامية متكاملة لتعزيز الوعي الوطني والتاريخي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت إدارة الشئون المعنوية، حملة إعلامية وإعلانية متكاملة تحمل رسائل وطنية وثقافية مميزة، بهدف ربط المواطنين بتاريخهم العريق، وتعريف الأجيال الجديدة بتضحيات أبطال القوات المسلحة في مختلف المراحل، وذلك في إطار جهود القوات المسلحة لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ الوعي بالتاريخ المصري.

وتتضمن الحملة بث لوجو ورسائل دعائية متتابعة على الطرق الرئيسية والكباري والمحاور الحيوية، تحمل رموزًا وشعارات تعكس قيم الانتماء والفخر الوطني، كما يتم عرض مجموعة من الأفلام الوثائقية والتاريخية النادرة التي تسلط الضوء على بطولات الجيش المصري في مختلف العصور، وخاصة خلال حرب أكتوبر المجيدة والمعارك الكبرى التي سجل فيها جنود مصر ملاحم من الشجاعة والتضحية.

ولم تقتصر الحملة على الجانب المرئي فقط، بل شملت أيضًا خطة إعلامية مكثفة، لبث رسائل توعوية تعزز من الهوية الوطنية وتؤكد أهمية الحفاظ على وحدة الصف والدفاع عن مقدرات الوطن.

كما تأتي هذه الحملة في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف رفع وعي المواطنين بالتحديات الراهنة والجهود المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة، مع استحضار الدور التاريخي للجيش المصري كحصن أمان الوطن وصمام أمان استقراره.

ومن المقرر أن تتواصل فعاليات الحملة خلال الأسابيع المقبلة، تزامنًا مع احتفالات مصر بعدد من المناسبات الوطنية المهمة، بما يسهم في ترسيخ معاني الانتماء وتعزيز العلاقة الوثيقة بين الشعب وقواته المسلحة.