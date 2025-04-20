الفسيخ في شم النسيم 2025.. دليلك لتناوله بأمان وتجنب التسمم

أحمد جودة - القاهرة - دليلك لتناوله بأمان وتجنب التسمم

في أجواءٍ ربيعية بهيجة تتفتح فيها الزهور وتعتدل درجات الحرارة، يستعد المصريون للاحتفال غدًا الإثنين 21 أبريل 2025 بعيد شم النسيم، أحد أقدم الأعياد في التاريخ الإنساني، والذي يعود بجذوره إلى مصر الفرعونية، وتحديدًا إلى أكثر من خمسة آلاف عام مضت.

يعد شم النسيم أقدم عيد غير ديني في العالم، حيث بدأ في عهد الأسرة الفرعونية الثالثة، ولا يزال حتى اليوم يمثل مناسبة وطنية واجتماعية مميزة توحد المصريين من مختلف الانتماءات، بطقوسه المبهجة وأجوائه العائلية.

أصل التسمية وجذوره الفرعونية

يرتبط اسم شم النسيم بكلمة فرعونية قديمة وهي "شمو"، والتي تعني بداية الحياة وتجدد الكون، إذ كان المصريون القدماء يربطون بين هذا العيد وبين بداية العام الجديد لديهم، حيث تتجدد فيه مظاهر الحياة والطبيعة.

وكانت الاحتفالات تُقام في مدينة هليوبوليس (عين شمس حاليًا)، كواحدة من أقدم المدن الدينية والعلمية في الحضارة الفرعونية.

ومع مرور الزمن وتعاقب العصور، تحولت كلمة "شمو" إلى "شم النسيم"، كناية عن قدوم الربيع ونسائمه العليلة، واستمرارًا للاحتفاء بالتجدد والحياة.

طقوس شم النسيم

رغم مرور آلاف السنين، حافظ شم النسيم على طابعه الشعبي والاحتفالي، الذي يجمع العائلات المصرية على موائد مميزة وأماكن تنزه ساحرة، وتبرز أبرز الطقوس في:

تناول الفسيخ والرنجة: وهي أسماك مملحة اشتهر بها المطبخ المصري منذ عهد الفراعنة.

تلوين البيض: بألوان مبهجة ترمز إلى الحياة، وهو تقليد فرعوني يُعبّر عن البدايات الجديدة.

الخروج إلى الحدائق والتنزه: سواء في المتنزهات العامة أو على ضفاف النيل أو داخل المنازل في أجواء عائلية دافئة.

تحذيرات صحية من الفسيخ وطرق تناوله الآمن

رغم أن الفسيخ يُعتبر من الرموز الأساسية لشم النسيم، إلا أن الدكتور أحمد دياب، استشاري التغذية العلاجية، يحذر من خطورته في حال لم يُحضر أو يُخزن بطريقة صحية، إذ يمكن أن يؤدي إلى حالات تسمم غذائي خطيرة.

نصائح لتناول الفسيخ والرنجة بأمان