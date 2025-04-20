كل ما تريد معرفته عن موعد التوقيت الصيفي 2025 في مصر

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أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب نهاية شهر أبريل، يترقب المواطنون في مصر تغيير التوقيت الشتوي وبدء تطبيق التوقيت الصيفي 2025، وذلك تنفيذًا للقانون الرئاسي رقم 24 لسنة 2023، والذي أعاد العمل بنظام التوقيت الصيفي والشتوي بعد توقف دام 7 سنوات.

ويهدف هذا القرار إلى ترشيد استهلاك الكهرباء من خلال الاستفادة القصوى من ضوء النهار خلال فصل الصيف، وهو ما يمثل جزءًا من خطة الدولة لترشيد الطاقة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.

موعد بدء التوقيت الصيفي 2025 في مصر

وفقًا لما نص عليه القانون رقم 23 لسنة 2023، يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل كل عام، ويستمر حتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

وفي عام 2025، سيبدأ التوقيت الصيفي رسميًا في مصر في منتصف ليل الجمعة 25 أبريل، حيث سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة لتصبح الساعة 1:00 صباحًا بدلًا من 12:00 منتصف الليل.

ويُعد اختيار يوم الجمعة لبدء التغيير توقيتًا مثاليًا، كونه عطلة رسمية في أغلب قطاعات الدولة، مما يخفف من أي اضطراب محتمل في حركة العمل أو المؤسسات.

متى ينتهي التوقيت الصيفي في 2025؟

حسب القانون نفسه، سينتهي العمل بالتوقيت الصيفي في يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2025، والذي يوافق 30 أكتوبر.

في هذا اليوم، سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة لتعود إلى التوقيت الشتوي، حيث تصبح الساعة 11:00 مساءً بدلًا من 12:00 صباحًا.

تأثير التوقيت الصيفي على الحياة اليومية

تغيير التوقيت له تأثيرات واضحة على العديد من الجوانب اليومية، منها:

تعديل مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية.

تغيير مواقيت الصلاة بناءً على توقيت الشروق والغروب.

تعديل جداول العمل والمواصلات لتتوافق مع التوقيت الجديد.

ضبط الأجهزة الإلكترونية والمنزلية التي لا تضبط التوقيت تلقائيًا.

طريقة تفعيل التوقيت الصيفي يدويًا

بعض الأجهزة، مثل الهواتف المحمولة أو الساعات الرقمية، لا تضبط التوقيت الصيفي تلقائيًا. وفي هذه الحالة، يُنصح باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى قائمة الإعدادات في الجهاز.

اختيار أيقونة تغيير الوقت والتاريخ (Change time and date).

تقديم الساعة يدويًا من 12:00 منتصف الليل إلى 1:00 صباحًا.

بهذه الطريقة، تضمن أن ساعتك متوافقة مع التوقيت الرسمي الجديد، وتتجنب أي ارتباك في المواعيد أو الأنشطة اليومية.

خلفية القرار

أعادت الحكومة تطبيق التوقيت الصيفي في عام 2023 بعد توقفه منذ عام 2016، وذلك ضمن خطة تهدف إلى خفض استهلاك الكهرباء، وتخفيف العبء عن محطات توليد الطاقة خلال أشهر الصيف ذات الأحمال المرتفعة.