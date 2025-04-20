مناورات ”نسور الحضارة 2025”.. تعاون مصري صيني يعكس قوة الردع ويحمي الأمن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أبريل 2025 09:31 مساءً - في تحليل لمغزى التدريب العسكري المشترك بين مصر والصين، أوضح اللواء نصر سالم، الخبير في العلوم الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية، أن هذا النوع من التعاون العسكري يعبّر عن نهج مدروس للحفاظ على الأمن القومي دون الانخراط في حروب ميدانية مكلفة.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، أشار إلى أن حماية الحدود والسيادة لا تتحقق فقط عبر الاستعداد للحرب، بل من خلال اتباع استراتيجيات تمنع الخصم من التفكير أصلًا في التهديد، مشددًا على أن تكلفة الحرب تبقى باهظة حتى وإن حقق الجيش النصر، لذلك فإن الخيار الأكثر فعالية يتمثل في الردع، الذي يُجبر أي طرف معادٍ على التراجع قبل الإقدام على أي خطوة عدائية.

وأكد أن هذه الاستراتيجية لا تتحقق إلا بامتلاك ترسانة عسكرية متقدمة، وجيش يتمتع بكفاءة تفوق قدرات الخصم، مشيرًا إلى أن استعراض القوة من خلال المناورات المحلية والعروض العسكرية له أثر، إلا أن التدريبات المشتركة مع دول تمتلك جيوشًا متقدمة تبقى الأقوى تأثيرًا، وتبعث برسائل مباشرة لأي طرف قد يفكر في زعزعة الأمن المصري.

وأوضح اللواء نصر سالم أن مصر استوعبت درسًا مهمًا منذ عام 2013، عندما واجهت قيودًا على توريد الأسلحة وقطع الغيار من مصدر واحد، وهو ما دفع القيادة لاتخاذ قرار استراتيجي بتوسيع دائرة التسليح، والانفتاح على قوى عسكرية عالمية في الشرق والغرب على حد سواء.

وفي هذا السياق، لفت إلى أن التعاون مع الصين، صاحبة ثالث أقوى جيش عالميًا، يعزز هذا التوجه الاستراتيجي، خاصة وأنها تمتلك أسطولًا من الطائرات الحربية ذات قدرات تضاهي نظيراتها الأمريكية، مما يجعل الشراكة معها إضافة نوعية لمنظومة الدفاع المصري.

واعتبر أن هذا التمرين العسكري المشترك ليس فقط تدريبًا تقنيًا، بل رسالة سياسية وعسكرية شديدة الوضوح، تعكس امتلاك مصر لعلاقات متوازنة، وقدرات ردع فعلية تضعها في مكانة إقليمية لا يمكن تجاهلها.