طرح 15 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مبادرة ”سكن لكل المصريين” لمحدودي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أبريل 2025 09:31 مساءً - في إطار جهود الدولة لتوفير مسكن ملائم للمواطنين، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن طرح 15 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" التي تهدف إلى دعم محدودي ومتوسطي الدخل بأسعار مدعومة وآليات سداد مريحة.

أماكن طرح الوحدات السكنية الجديدة

حدائق العاصمة.

بدر.

6 أكتوبر.

حدائق أكتوبر.

العاشر من رمضان.

15 مايو.

العلمين الجديدة.

بني سويف الجديدة.

المنيا الجديدة.

أسوان الجديدة.

ناصر (غرب أسيوط).

رشيد.

الدقهلية.

دمياط.

البحر الأحمر.

المنيا.

مطروح.

خطوات حجز وحدات الإسكان الاجتماعي 2025

يبدأ التقديم من 21 مايو 2025 وحتى 4 يونيو 2025

عليك التقديم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لبنك التعمير والإسكان.

كراسة الشروط متوفرة إلكترونيًا بسعر 300 جنيه، بالإضافة إلى رسوم إدارية 355 جنيه، ويمكن الحصول عليها من مكاتب البريد المميكنة.

مقدم الحجز

50 ألف جنيه بفائدة سنوية 8% لمحدودي الدخل.

100 ألف جنيه بفائدة سنوية 12% مع إمكانية سداد على مدار 20 عامًا، لمتوسطي الدخل.

المستندات المطلوبة

شهادة دخل حديثة ومعتمدة.

إيصال مرافق حديث (كهرباء، مياه، أو غاز).

قسيمة الزواج المميكنة.

صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

إيصال سداد مقدم الحجز وكراسة الشروط.

شروط التقديم