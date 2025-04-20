الأزهر يرد على تصريحات سعد الدين الهلالي بشأن الحجاب: لا تمثل إلا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أبريل 2025 09:31 مساءً - أصدر الدكتور أحمد زارع، المتحدث الرسمي باسم جامعة الأزهر، بيانًا يوضح فيه رفض الأزهر لتصريحات الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن، حول مفهوم الحجاب في الإسلام، مؤكداً أن ما قاله لا يعكس رأي الأزهر، بل هو مجرد وجهة نظر شخصية من الهلالي.

وفي تصريحاته، أوضح زارع أن الأزهر يرفض بشدة ما ورد على لسان الهلالي من أن "الحجاب" كما يُعرف في المجتمع ليس مذكورًا بشكل صريح في القرآن، بل هو استنباط من قبل العلماء، وأضاف أن هذه التصريحات تتناقض مع النصوص الشرعية وإجماع العلماء على ضرورة الحجاب، وأكد أن ما قاله الهلالي لا يمثل موقف الأزهر أو أي من مؤسساته الدينية.

وأشار زارع إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يُعلن فيها الهلالي مثل هذه الآراء، حيث سبق له أن تحدث في نفس الموضوع عندما تبنت تونس سياسات مشابهة، لكنه أكد أن الأزهر لم يتخذ أي إجراءات رسمية ضد هذه التصريحات حتى الآن.

من جانبه، كان الهلالي قد صرح في مقابلة تلفزيونية بأن الحجاب ليس مذكورًا بشكل صريح في القرآن الكريم، بل هو استنباط من قبل الفقهاء، مشيرًا إلى أن فهم النصوص المتعلقة بالمرأة في الإسلام يتطلب إعادة تقييمها.

كما أضاف الهلالي أنه لا يوجد في الفقه الإسلامي باب منفصل تحت عنوان "حجاب المرأة في الشارع"، مؤكدًا أن المرأة التي لا ترتدي الحجاب ستُحاسب على نيتها في الآخرة.