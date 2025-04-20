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رئيس مدينة العياط يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس مدينة العياط يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام المهندس يس سيد يس، رئيس مركز ومدينة العياط، بالمرور على الكنائس لمركز العياط، لتهنئة
الاخوة الاقباط بعيد القيامة المجيد بمدينة العياط وذلك
بحضور العميد أحمد الجبالي
مأمور قسم شرطة العياط، ونواب رئيس مدينة العياط.

وذلك وفقا لتعليمات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وبتوجيهات 
ابراهيم الشهابي 
نائب محافظ الجيزة، ومحمد نور السكرتير العام للمحافظة.

وأكد رئيس مدينة العياط خلال زيارته، أن مصر قوية بوحدة شعبها ونسيجها الوطني المتماسك، على مر العصور الذي صنع التاريخ وأثبت للعالم أن المصريين كيان واحد لا يتجزأ تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية، ويعملون معا على تنمية الوطن وتحقيق أمنه واستقراره.

كما عبر رئيس مدينة العياط، عن خالص تهنئته للأخوة الأقباط قائلا " إن القيم المصرية في التعايش والإخاء بين أبناء الوطن الواحد تعبر عن المعاني الحقيقية للأديان التي جاءت بالسلام " مؤكدا على ترابط ووحدة عنصري الأمة تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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