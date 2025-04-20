أستاذ علاج سموم يحذر: هذه الفئات عليها تجنب تناول الفسيخ والرنجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 أبريل 2025 08:26 مساءً - تحدث الدكتور نبيل عبد المقصود أستاذ علاج السموم، عن الأشخاص الذين يجب ألا يتناولوا الفسيخ والرنجة، قائلا: " مرضى الضغط وأصحاب الأملاح الزائدة، ومرضى الكلى، وأصحاب قرح المعدة"، وهم أكثر فئات يجب أن يتجنبوا تناول هذه الوجبة.

وأضاف نبيل عبد المقصود خلال مداخلة لبرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أن هناك بعض الملاحظات لمن سيتناول وجبة الفسيخ والرنجة أولها عليه شراء هذه الوجبة من الأماكن التى تم ترخيصها من وزارة الصحة، حتى نضمن طريقة التصنيع".

أوضح نبيل عبد المقصود، أنه يجب تناول الفسيخ والرنجة غير المصابين بهذه الأمراض بنسبة وليس بإفراط، لأن الإفراط سينقلب لأضرار، ولدينا نوعين من التسمم فى هذه الوجبات، أولها التسمم الغذائى نتيجة وجود ميكروبات عادية مما يؤدى لنزلة معوية ومغص وإسهال، وفى حالة إصابة المريض بالحرارة مع إسهال يجب ألا يتناول دواء لإيقاف الإسهال وتعاطى سؤال بكثرة".

تابع نبيل عبد المقصود، النوع الثانى هو نتيجة عدم تصنيع الفسيخ والرنجة بصورة صحيحة ووضعه فى صفائح فيتم نمو نوعا من البكتريا اللاهوائية، مما يشعر المريض بصداع وزغللة فى العينين وبداية ضعف فى الجفون، ولذا فعليه الذهاب لمركز لعلاج السموم".