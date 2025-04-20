مرتضى منصور يقدم بلاغات ضد هشام نصر و اعلاميين بتهمة التشهير والتضليل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أبريل 2025 07:28 مساءً - تقدم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، اليوم الأحد، ببلاغين رسميين إلى مستشار النائب العام ضد هشام نصر، عضو إدارة نادي الزمالك، بالإضافة إلى الإعلاميين عمرو أديب وخيري رمضان، متهمًا إياهم بالتشهير به وبتضليل الرأي العام الزملكاوي.

تتعلق هذه البلاغات بتصريحات تم الإدلاء بها من قبل الثلاثي، حيث ادعى هؤلاء أنهم بصدد بناء نادي 6 أكتوبر واستاد الزمالك، وأنهم قد حصلوا على كافة التراخيص اللازمة لهذا المشروع، واعتبر مرتضى منصور هذه التصريحات بأنها أخبار كاذبة تهدف إلى تضليل جمهور النادي.

وفي بيان نشره عبر حسابه الشخصي، شدد مرتضى منصور على أن التعاقد على أرض 6 أكتوبر كان قد تم في عام 2016، حيث قام هو شخصيًا بدفع آخر قسط في مايو 2020، مشيرًا إلى أنه قام باستصدار جميع تراخيص البناء الخاصة بالنادي والاستاد في 2018.

وأضاف منصور أنه تعاقد مع الدكتور نبيل حراز، الذي أتم جميع الرسومات الهندسية للمشروع، وأنه تم إدخال كافة المرافق اللازمة من كهرباء ومياه وصرف صحي.

كما أوضح منصور أنه تم إجراء دراسة تفصيلية للأرض عن طريق كلية الهندسة بجامعة القاهرة، والتي أكدت صلاحية الأرض للبناء، وتم بناء السور حول الأرض وفقًا لتقرير لجنة الفحص، مضيفًا أنه تم التعاقد مع إحدى أكبر شركات المقاولات التابعة لجهاز سيادي في 2020 لتنفيذ المشروع.

من جهة أخرى، نفى نائب رئيس نادي الزمالك، هشام نصر، صحة الأخبار التي تحدثت عن حصول النادي على مبلغ 600 مليون جنيه من أجل بدء بناء الفرع الجديد للنادي، مؤكدًا في تصريحات تلفزيونية على قناة "إم بي سي مصر" أن المشروع كبير للغاية، ومن المتوقع أن تنتهي المرحلة الأولى منه خلال عام أو عام ونصف.

وأشار نصر إلى أن النادي لم يحدد بعد موعد إطلاق المشروع، وأن الحفل سيتم تأجيله لحين الانتهاء من الأعمال الإنشائية اللازمة.

كما تحدث نصر عن حالة أحمد سيد "زيزو"، لاعب الفريق، مؤكدًا أن العلاقة بين النادي واللاعب شهدت توترًا، وأن الإدارة ستدفع له كافة مستحقاته المالية، ولكنها ستطالب بحقوق النادي إذا كانت هناك أي مستحقات مفقودة، مشيرًا إلى أن "زيزو" طلب زيادة قيمة عقده، بالإضافة إلى ادعائه بوجود مبالغ أخرى مستحقة له.